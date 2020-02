Portofino: un Tg per dire che la strada è stata riaperta a Pasqua

A Portofino bollono in pentola tantissimi progetti. Il Tg3 itinerante della Liguria, ci si è fermato alla strada riaperta fin dalla scorsa Pasqua: in un Borgo apparso deserto, si è parlato di destagionalizzazione. Oltre il sindaco Matteo Viacava, Franco Senarega, come ‘assessore’ della Città metropolitana, ha parlato della mancanza di fondi per prevenire disastri nelle provinciali dell’entroterra. Due volontari della Croce Bianca di Rapallo e Volontari del soccorso di Rapallo, hanno posto l’accento sui problemi delle pubbliche assistenze. Mino Viacava, che illustrava le nuove interessanti fonti di reddito nel Borgo, è stato invitato ad affrettarsi.

Il Tg 3 Liguria itinerante alle 19.30 farà tappa a Santa Margherita Ligure.

Le foto sono tratte dal video del Tg.