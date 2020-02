Pallanuoto M under 15/ Sori sconfitto dalla Pro Recco 10-6

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo

Finisce 10-6 in favore della Pro Recco l’unica gara del sabato nel campionato Under 15: i ragazzi di Marco Trucco hanno provato a restare in gara per tutta la partita, cedendo solo alla lunga distanza.

SC Quinto – Pro Recco 6 – 10

(2-3; 1-2; 3-3; 0-2)

Quinto: Sacco, Mora 2, Ferrando 1, Trentini, Bibolini, Porcile 1, Ferriani, Gandolfo, Pontremoli 1, Massa 1, Migliorini, Villa, Carrazza, Gardella. All.: Marco Trucco

Recco: Rossi, Marini 3 (2 Rig.) , Rollandi 1 (Rig.), Repetto, Valle, Piovani, Capurro 3, De Marchi 1, Pennafort, Mongregola, Trovó, Rignanese 1, Carlini, Mejdani, Lombardo. All.: Elio Brasiliano

Arbitro: Alessandro Cavallini.

Note: Migliorini (Q) uscito a 4’19” dal termine del quarto tempo per raggiunto numero di falli. Superiorità Numeriche 4/9 Quinto e 3/12 + 4 rigori (di cui 1 sbagliato) Recco.