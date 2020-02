Pallanuoto/ Il Sori batte il Piacenza in zona Cesarini

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di

Daniele Elefante



Tutto nel finale. Pressing forte, attributi, una gara che ormai sembrava ormai persa o pareggiata, fino a quando Penco, anticipando l’avversario, si involava con una traversata verso la porta avversaria, mettendo alle spalle il gol di una vittoria ormai insperata. 12 a 11 al termine di una partita molto tesa. I granata, in inferiorità numerica per brutalità e sotto di due reti a poco meno di due minuti dall’ultima sirena, trovano delle energie di riserva per ribaltare il risultato. Per due tempi partita in equilibrio con il Sori leggermente superiore ma abbastanza in affanno nelle situazioni create dall’ intraprendenza di un Piacenza mai domo. I granata, sopra di due in diversi frangenti, hanno le occasioni per chiuderla ma sprecano tanto, tenendo in partita gli avversari. Tanti fischi da una parte e dell’altra, che rovinano un po’ il gioco e innervosiscono le squadre. Tanti tiri concessi, qualcosa da rivedere in difesa, ma la grinta e la voglia di non perdere, oggi è uscito fuori un vero gruppo, il risultato ha dimostrato questo. Avanti così granata

Le parole di mister De Ferrari: “Oggi contavano i tre punti. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano ed è quello che conta di più in questo sport.

E’ stata una battaglia incredibile, ma quello che mi dà più soddisfazione è aver visto la piscina piena esultare come non mai.

Il nostro obiettivo deve essere quello, avere sempre la piscina piena a tifare Sori “.

Marcatori Sori: Megna 1, Viacava 4, Morotti 2, Benvenuto V. 1, Penco 1, Spigno 1, Ninfo 2

Marcatori Piacenza: Branca 1, Alessio 3, Pasotti 3, Bianchi 1, Zanetti 2, Zanolli