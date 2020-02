Ne: “Fondi Protezione civile nazionale; grande soddisfazione”

Da Marco Bertani, capogruppo “Unità Democratica per Ne” riceviamo e pubblichiamo

Con soddisfazione abbiamo appreso stasera in consiglio comunale con informativa della giunta municipale che la Regione Liguria ha firmato decreto di approvazione del piano di riparto dei fondi 2020 per maltempo 2018. Per il nostro Comune la Regione stessa ha accolto le priorità indicate e precisamente messa in sicurezza abitato di Conscenti con lavori nell’alveo scogliera per circa 500.000 euro . Ricupero della viabilità comunale gravemente danneggiata da eventi calamitosi fra Cassagna e Statale per altri circa 500.000 euro.

Inoltre previsti lavori in località Rivaie e prolungamento consolidamento con paramassi strada per accesso Statale . Il nostro gruppo consiliare adesso auspica che la protezione civile nazionale accolga questa ripartizione che permetterà di avere un finanziamento totale di euro 1.190.000,00 euro e quindi realizzare importanti interventi attesi da anni sui quali progetti aveva già lavorato di concerto con gli uffici comunali ed incarichi esterni appositamente ufficializzati la nostra giunta, sapendo che sul vasto territorio comunale sussistono ancora altre problematiche di dissesto che andranno sostenute.