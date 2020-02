Lavagna: ‘Officina’ e “l’idea di un’Europa unita per la Pace”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo



Officina Lavagnese informa che continua il percorso proposto per la cittadinanza Lavagnese e per tutto il Tigullio, promuovendo per il mese di febbraio due incontri su “ L’impegno sociale e civile nella letteratura e nella filosofia”.

Il 1° Incontro avrà luogo mercoledì 5 febbraio 2020 h.17.00 e verterà su: “L’idea di un’Europa Unita per la Pace dei Popoli” – V. Hugo”. Presenterà l’incontro Aurora Pittau.

Il 2° incontro sarà mercoledì 19 febbraio 2020 h.17.00 e riguarderà “Marx, Sartre e Scuola di Francoforte”. Il relatore sarà Roberto De Bartolomeis

L’incontro del 5 febbraio riprende specificatamente il tema delle Istituzioni Europee e propone il Discorso che Victor Hugo presentò al Congresso della Pace di Parigi nel 1849. Già allora qualche spirito visionario aveva visto, prima degli altri, la necessità di un’Europa unita; tra questi Victor Hugo che allora esprime le sue speranze per la pace universale e per il suffragio universale, nell’ambito di un’ ampia civilizzazione e progresso. Da parte di questo grande artista è chiara l’espressione di un federalismo intuitivo e lirico ma anche europeo e universale, da cui emerge soprattutto il desiderio cocente della Pace e della Fraternità universale degli umani.

L’evento del 19 febbraio si concentrerà sul tema filosofico per analizzare un periodo importantissimo il cui filo conduttore sarà la transizione della filosofia dall’interpretazione al cambiamento del mondo.

La Scuola di Francoforte in particolare basò il suo approccio sull’ interdisciplinarità e i suoi studiosi, attraverso l’apporto dell’economia, delle scienze sociali, della filosofia, della psicologia, della musica e della letteratura, elaborarono una “teoria critica della società”, detta anche “ricerca sociale” o “filosofia sociale”.

Il programma della Scuola, infatti, si rifece all’elaborazione marxista, ma ne stravolse l’approccio, ripensando le teorie in accordo col mutato contesto storico e culturale e con l’avvento del regime fascista e di quello nazista.

Questo primo periodo di attività procederà con la visita del Parlamento Europeo di Strasburgo, da parte di un buon gruppo di Officina Lavagnese, che sarà presente alla sessione plenaria del 9 marzo 2020!

Le due iniziative di febbraio avranno luogo al Circolo PD “Massimo Boggiano”, Galleria di Via Cavour a Lavagna che ospita Officina Lavagnese per questo percorso.