Cicagna: A Compagnia de Miacöi in “Ma ti, chi t’ei?”

Il teatro in dialetto genovese torna al Teatro Comunale di Cicagna domenica 2 febbraio 2020 ore 16 con una compagnia teatrale di recente costituzione che la scorsa stagione aveva ricevuto molti applausi e consensi con la commedia brillante A portea do condominio, A Compagnia de Miacöi, formatasi nel settembre 2016, che porta in scena una divertentissima commedia Ma ti, chi t’ei? di Schiappacasse & Cadenasso con la regia di Federico Filippi.

Dopo la morte del Giacomin, la moglie Serafinn-a, la figlia Nestinn-a e la cognata Lizetta, per scoprire dove il defunto ha nascosto la grossa vincita del totocalcio, si rivolgono ad una Maga e organizzano una seduta spiritica.

Il Giacomin appare ma… non è quello giusto, è un altro fantasma di nome Giacomin.

Terminata la seduta, tuttavia, il fantasma non ne vuole sapere di andarsene e le condizioni per “partire” risultano piuttosto complesse ed impraticabili…

A Compagnia de Miacöi, molto attiva nell’attività di beneficenza, ha già offerto donazioni all’Associazione Gigi Ghirotti e alla C.r.i. Sez. Geo Ceranesi.

Con Sandra Poggi, Maria Romana Graziani, Anna Maria Bellinzona, Anna Maria Altamura, Carmela Mancuso, Nicholas Vinci, Mario Bisio, Dario Morando, Letizia Merello, Noris Lacono

Scene – Maria Romana Graziani, Gianni Mezzadra

Audio Luci – Gianni Mezzadra

Suggeritrici – Franca Rossi , Michela Moncada

Service – Benedetto Scaduto