Chiavari: truffa via internet, denunciati tre catanesi

A Lavagna, i Carabinieri, a conclusione di accertamenti, scaturiti da una denuncia querela sporta da 20 enne albanese, abitante a Chiavari, hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso” tre catanesi, di cui una donna, di età compresa tra 21 e 48 anni, tutti con pregiudizi di polizia. I predetti, avevano messo in vendita su internet, su un sito specializzato alle vendite, un telefono cellulare, modello “Apple-Iphone sx”, richiedendo la somma di 1.100 circa. La vittima visionato l’oggetto, successivamente versava su delle carte prepagate la somma richiesta, senza mai ottenere il bene acquistato.