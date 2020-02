Chiavari: presentata la monografia su Bartolomeo Sanguineti

di Giuseppe Valle

Nel pomeriggio è stato presentato, nell’Auditorium San Francesco, il catalogo o meglio la monografia che ha fatto seguito alla mostra, curata dall’Associazione Culturale Tecnica Mista, a Palazzo Rocca e che si concluderà domani.

Sono intervenuti Sivia Stanig, vicesindaco e assessore alla Cultura, Claudio Castellini e Mara Borzone.

Claudio Castellini





Gli organizzatori si sono dichiarati molto soddisfatti per il successo della mostra che ha reso un tributo doveroso ad un pittore che ha lasciato ricordo importante, soprattutto per aver traghettato le nuove leve verso un linguaggio nuovo. Qualcuno lo ha criticato per aver abbandonato la via della sperimentazione ed essere tornato ad una pittura più classica e figurativa. A questo proposito è stata riportata nel volume un afrase che Sanguineti scrisse all’amico e collega Sivio cassinelli agli inizi degli anni Sessanta: “E ama i nostri monti, il fiume, ogni cosa della nostra tanto cara e indimenticabile terra. Quando sei in piena campagna, pensami fortemente”.