Camogli: “La carica dei 501!”, iniziativa dell’asilo Umberto I°

“La carica dei 501!”: questo il titolo dato al progetto promosso dall’asilo Umberto I° di Camogli, finalizzato al rifacimento dell’area giochi esterna antistante all’edificio di via Don Ansaldo.

Attualmente la pavimentazione è in mattoni colorati solo parzialmente ricoperti da piastrelle in gomma anti trauma, è in più punti sconnessa e senza le giuste pendenze per il deflusso delle acque.

Il lavoro da realizzare consiste innanzitutto nel demolire la pavimentazione esistente per creare un supporto nuovo e stabile alla nuova; successivamente posare la nuova pavimentazione.

Costo totale del progetto: 20.000 euro.

Con un contributo di 40 euro si può acquistare un mattoncino. E’ possibile versare in contanti o con bonifico bancario a Asilo Infantile Umberto I – Scuola Materna Paritaria Ente Morale fondato nel 1873 – Salita Don Ansaldo, 17 – 16032 Camogli.

Causale: UNMATTONCINO contributo per edilizia scolastica ed ampliamento dell’offerta formativa – Banco BPM – IBAN IT28 W 05034 31880 000000234785

Le erogazioni liberali ad istituti scolastici effettuate con modalità di pagamento tracciabili, sia personali che aziendali, godono di vantaggi fiscali di detraibilità/deducibilità da beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi.