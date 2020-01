Oltre alle parcelle all’avvocato, il Comune di Zoagli, condannato dal Tar (sentenza 113/2019), ha ora pagato 3.806 euro al Comune di Rapallo per una causa che si trascinava da tempo. Zoagli pretendeva che il vicino Comune pagasse spese non dovute per il consumo dei pasti degli scolari. Questo, con la riapertura dell’asilo Merello, sarà motivo di discussione nella prossima campagna elettorale.