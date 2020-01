Varese Ligure: accesso agli atti, il difensore civico richiama l’amministrazione

Il gruppo di minoranza consigliare “Varese Ligure Per il bene di tutti” invia la lettera di richiamo del Difensore Civico Regionale dott. Lalla , all’amministrazione comunale di Varese Ligure.

I Consiglieri della minoranza del Comune di Varese Ligure, appartenenti al gruppo “Lista Civica – Per il Bene di Tutti”: Loriano Isolabella, Sauro Tamburini, sostituito di recente da Mauro Rattone Mauro e Giovanni De Paoli hanno rappresentato allo scrivente Difensore Civico l’impedimento, causato da vari comportamenti imputabili a codesta Civica Amministrazione, di avvalersi delle garanzie previste dalla L. 267/2000 (TUEL), limitando le funzioni della stessa minoranza nella fase dei controlli.

Analizzando le varie problematiche esposte e limitando quanto di seguito riferito ai soli profili di stretta competenza dello scrivente Difensore Civico, si ritiene opportuno rammentare alcuni principi fondamentali, di seguito sintetizzati, tenuto conto, innanzi tutto, che i consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate a un esercizio della funzione in modo consapevole, con la piena possibilità di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, chiedere la convocazione dello stesso, presentare interrogazioni e mozioni (un potere di sindacato ispettivo), e quindi ottenere tempestivamente e sistematicamente dagli uffici comunali e dagli enti e/o aziende strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, necessarie per l’appunto, all’espletamento del loro mandato (trattasi di un’estensione del diritto di accesso che trova la sua disciplina specifica nell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che delinea confini più ampi del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza sia, più in generale, nei confronti della P.A.).

In sostanza il Consigliere comunale, qualora agisca nell’esclusivo esercizio del proprio mandato, ha diritto di accedere a tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale, che deve immediatamente fornirli: l’esibizione non deve essere differita in alucn modo e il Consigliere comunale non è tenuto a indicare i motivi di tale richiesta.

La norma del quarto comma dell’articolo 39 del citato TUEL prevede poi una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, affinchè sia assicurata e garantita la possibilità di prendere cognizione di tutti gli atti e documenti istruttori posti alla base dei singoli provvedimenti da approvare in assemblea.

Dall’insieme del quadro normativo si comprende che il consigliere comunale possiede diversi strumenti finalizzati all’esercizio del munus publicum, la cui compressione comporta la menomazione di una serie di diritti inerenti alla carica ricoperta, consentendo al consigliere comunale di poter agire in via giudiziaria contro la limitazione dei propri diritti.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a fondare il proprio operato sui principi succintamente esposti e assicurare ai rappresentanti della minoranza la conoscenza degli atti necessaria al corretto espletamento del loro mandato.

Nell’attesa di un riscontro, si inviano distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Francesco LALLA