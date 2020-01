Uscio: “Terrile, il pericolo corre lungo la strada”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Sono un cittadino che abita nella Frazione Terrile di Uscio che a distanza di qualche mese ritorno a portare a conoscenza dell’opinione pubblica della non sistemazione della linea elettrica e illuminazione pubblica su un tratto della strada carrozzabile Uscio Terrile unica arteria di collegamento.

Tale danno dovuto ad una notte di tempesta di vento si protrae dal 29/10/ 2018 si avete letto bene sono passati 15 mesi! La linea elettrica e’ lìpenzolante, i lampioni ( cambiati pochi mesi prima che arrivasse la tempesta sono nuovi moderni a led) sono lì desolatamente spenti!!! Tra altre cose il tratto di strada e’ particolarmente pericoloso per poter incontrare animali vaganti oltre a formarsi brina per la strada visto che il sole lì da novembre a febbraio non si vede, e per un pezzo di ringhiera marcio risalente agli 60′ che sta cadendo nella scarpata.

Tutto questo succede nel più totale menefreghismo di chi deve far pressione e di chi deve sistemare! Aspettiamo che succeda l’irreparabile? Che si faccia male qualcuno? Mah, incredibile che nel 2020 assistiamo a questo modo di non sistemare e ignorare i problemi quotidiani.

Spero che questi mio grido di allarme giunga a chi per ora ha ignorato Le mie foto credo siano emblematiche della pericolosità dei cavi da 380v a portata di mano!