Sori: la programmazione cinema alla Sala Costa

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681) riceviamo e pubblichiamo la programmazione

Hammamet

– Venerdì 31 gennaio ore 21:00

– Sabato 1 febbraio ore 21:00

– Domenica 2 febbraio ore 18:00

– Mercoledì 5 febbraio ore 21:00

Genere: Biografico, Drammatico

Regia: Gianni Amelio

Attori: Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Omero Antonutti, Renato Carpentieri, Giuseppe Cederna, Claudia Gerini

Durata: 126 Min

Hammamet, film diretto da Gianni Amelio, è incentrato sulla figura di Bettino Craxi (Pierfrancesco Favino), come politico e come uomo e racconta un capitolo critico della storia d’Italia. A distanza di 20 anni dalla morte di uno degli uomini politici più importanti della Repubblica Italiana, Amelio riporta a galla il nome di Craxi, un tempo sulle testate di tutti i giornali e oggi occultato silenziosamente sotto strati e strati di sabbia. Bertino Craxi, un nome che molti non vogliono ricordare, che intimorisce altri e che altri ancora vorrebbero cancellare, forse per sempre. Il film, basato su testimonianze reali, è un thriller fondato su tre tappe. Il re caduto: il primo socialista con l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, indagato poi nell’inchiesta Mani pulite. La figlia che lotta per lui: Stefania, istitutrice della Fondazione Craxi, volta a tutelare l’immagine del padre. Infine, l’ultimo capitolo, il terzo, dedicato a un misterioso giovane, che entra nell’ambiente politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo da dentro. Guarda il trailer di “Hammamet”

https://www.youtube.com/watch? v=hKM-H0sp_28

Spie sotto copertura

– Sabato 1 febbraio ore 17:30

– Domenica 2febbraio ore 15:30

Genere: Animazione, Avventura, Azione

Regia: Nick Bruno, Troy Quane

Attori: Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan, Rashida Jones

Durata: 101 Min

Spie sotto copertura, film diretto da Nick Bruno e Troy Quane, vede protagonista l’agente segreto Lance Sterling (Will Smith), il migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett (Tom Holland), giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l’intelligence, propone all’agente Sterling una tecnologia, nota come “travestimento biodinamico”, che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei travestimenti “molto particolari”.

Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione. Questo evento improvviso e fuori dall’ordinario farà sì che l’agente e il genio imparino a fare affidamento l’uno sull’altro per portare a termine la più importante di tutte le missioni: salvare il mondo. Guarda il trailer di ” Spie sotto copertura”

https://www.youtube.com/watch? v=YnhpjAa9PqE

La dea Fortuna

– Venerdì 7 febbraio ore 21:00

– Sabato 8 febbraio ore 21:00

– Domenica 9 febbraio ore 18:00

– Mercoledì12 febbraio ore 21:00

Genere: Drammatico

Regia: Ferzan Ozpetek

Attori: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Pia Lanciotti, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Filippo Nigro

Durata: 118 Min



La Dea Fortuna, il film diretto da Ferzan Ozpetek, vede protagonista Alessandro (Stefa no Accorsi) eArturo (Edoardo Leo), insieme da più di 15 anni. Come molte coppie di lunga data, anche la loro, mossa all’inizio da un forte vento di passione, si è trasformata col tempo. I momenti focosi sono diminuiti, lasciando spazio a un grande affetto. Ultimamente, però, il loro legame sembra non riuscire più a superare alcun ostacolo, trascinando il loro rapporto in una logorante crisi relazionale. Un giorno Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro lascia in custodia a lui e al suo compagno i due figli e l’improvviso arrivo dei bambini nelle loro vite dà una svolta alla coppia e alla noiosa routine in cui sono caduti. Alessandro e Arturo arrivano a compiere una scelta totalmente folle..ma ogni grande amore nasconde in sé un briciolo di pazzia. Guarda il trailer di “La dea fortuna”

https://www.youtube.com/watch? v=JTg4-5kdKvY

Tappo – Cucciolo in un mare di guai

– Sabato 8 febbraio ore 17:30

– Domenica 9 febbraio ore 15:30

Genere: Commedia, animazione, Family

Regia: Kevin Johnson

Attori: Big Sean, Snoop Dogg, Jason Mraz

Durata: 85 Min

Tappo – Cucciolo in un mare di guai, diretto da Kevin Johnson, è un film d’animazione con protagonista un cagnolino un po’ viziato, avvezzo a ogni tipo di lusso grazie alla sua benestante padrona. Quando la donna muore, Tappo si ritrova improvvisamente senza un tetto. Gli eredi della signora lo cacciano via dalla dimora e il cagnolino sarà costretto ad affrontare un’ardua impresa: imparare a vivere nel mondo reale, proprio lui che fino a quel momento aveva condotto una vita all’insegna di ogni agio.

Solo nella grande città, Tappo vivrà mille avventure fino a quando non incontra Zoe, una giovane aspirante cantate. Imbattutasi nel cucciolo, la ragazza si prenderà cura di lui e Tappo troverà finalmente una nuova casa, il seminterrato di Zoe, così diverso dalla sua vecchia dimora. Ma i problemi non finiscono qui, sulle tracce di Tappo ci sono Charles e Victoria, i perfidi figli della sua defunta padrona. I due vogliono accalappiarlo perché la ricca signora ha lasciato tutta l’eredità al suo cagnolino a loro insaputa. Sarà Zoe ad aiutare Tappo a sfuggire dai due avidi eredi.

Guarda il trailer di “Tappo”

https://www.youtube.com/watch? v=5awu8CWY0qE

Prezzi:

Intero 6.00 € Ridotto 5.00 €

Mercoledì ridotto 4.50 €

Giovedì d’essai 4.50€