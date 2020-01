Sori: domani torna il Mercatino da Forte dei Marmi

Da Angela Ficca riceviamo e pubblichiamo

La qualità della Rotonda di Forte dei Marmi arriva a Sori, insieme alla convenienza dei saldi.

Sabato 1° febbraio il “Versilia Style” protagonista nel genovese con due consorzi: Il Mercatino da Forte dei Marmi, più giovane e glamour e Il Mercato del Forte, rinomato per la sua lunga tradizione.

Dalle 7.00 del mattino, per tutta la giornata, appuntamento nel centro storico, con un’offerta merceologica di altissima qualità, selezionata da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Parliamo di pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, capi in pelle e pellicce.

Per residenti e non solo, quindi, tantissime occasioni con i saldi del Forte.

Appuntamento, quindi, sabato 1° febbraio, a Sori, con Il Mercatino da Forte dei Marmi insieme a Il Mercato del Forte, ovvero il “Versilia Style” originale al 200%!

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook http://www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi