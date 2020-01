‘Santa’: sabato, grande nuova festa al dottor De Giovanni

Da Alessandro Scannapieco riceviamo e pubblichiamo

Sabato 01/02/2020 presso l’Auditorium Lux in Via della Vittoria a Santa Margherita Ligure alle ore 18:00, i bambini, le famiglie, i papà, le mamme, gli amici e le amministrazioni comunali di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino e Zoagli festeggeranno e ringrazieranno il Dott. Alessandro De Giovanni per l’operato in Pediatria svolto con grande dedizione sul territorio dei 4 comuni da oltre 40 anni.

Sarà un momento di festa e di gioia per stringersi tutti intorno al Dott. De Giovanni che ha raggiunto il 27 gennaio scorso l’età pensionistica.