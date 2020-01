‘Santa’: premiazione del progetto di utilità sociale “Noi insieme a voi”

Da Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) Monte Portofino riceviamo e pubblichiamo

Stamattina a Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo ospita la premiazione del progetto di utilità sociale “Noi insieme a voi”.

“Noi insieme a voi”- Progetti Avo 2018/2019

Noi insieme a voi racchiude due progetti svolti e Ideati dall’associazione Avo Monte Portofino, indirizzati agli ospiti delle residenze Pii Istituti Riuniti e Centro Diurno di Santa Margherita Ligure e Conte Canevaro di Zoagli.

Lo scopo è stato quello di incoraggiare i rapporti intergenerazionali (ragazzi/anziani) per migliorare la qualità della vita degli assistiti ricoverati.

Gli obiettivi, attraverso le parole e le immagini, favorire le relazioni sociali per una vita partecipata e condivisa e, nello stesso tempo, attenuare la solitudine e l’angoscia per il futuro.

Partecipanti:

1. Avo Monte Portofino con i propri volontari designati.

2. Insegnanti e studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Statale Fortunio Liceti di Rapallo indicati dal dirigente scolastico.

3. I responsabili delle strutture partecipanti al progetto.