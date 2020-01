‘Santa’: droga, denunciato commerciante ventitreenne

Ieri in mattinata, a Santa Margherita Ligure, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di indagini, hanno deferito in stato di libertà per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” un 23 enne, commerciante abitante nella cittadina. Il giovane, fermato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 8 grammi circa di “hashish”, poi sequestrata. Stesso contesto, altri due giovani, entrambi gravati da pregiudizi di polizia e abitanti a ‘Santa’, trovati in possesso di una modica quantità della stessa sostanza, saranno segnalati all’U.T.G., quali assuntori di droghe.