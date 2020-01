“San Valentino … innamorati a Camogli”: serata di premiazioni

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

E’ l’appuntamento che dà il via a “San Valentino … innamorati a Camogli”: la serata dedicata al conferimento dei premi e alla presentazione della manifestazione, giunta quest’anno alla 33ª edizione.

Sede ideale il Cenobio dei Dogi, dove questa sera in Sala Cassiopea Luciana Sirolla, presidente Ascot, ha ricordato l’impegno e l’amore profuso da tutto lo staff nell’organizzare la manifestazione, coadiuvata da Daniela Bernini di Dimensione Riviera Promozioni, che ha via via illustrato le motivazioni dei premi, realizzati dall’orafo Gaudenzio Ferrari della gioielleria PortoSette, e le varie iniziative in programma. Presenti per Ascot Cristina Gambazza, Lorenzo Ghisoli, Alan Gonella, Stefano Maggiolo, Daniela Pibiri, Cristiana Taretto.

www.levantenews.it/index.php/2020/01/30/san-valentino-innamorati-a-camogli-i-premiati-2/

Daniela Bernini, Luciana Sirolla, membri dell’Ascot

I premiati: Rosalia e Paolo Dal Pian, William Wall e Liz, Edoardo Fantino, Francesco Bogetti

San Valentino … innamorati a Camogli” verte da sempre sul piatto, divenuto oggetto da collezione, e sui “ristoranti degli innamorati”. Dal 14 al 16 febbraio, con il menù della coppia si potrà ricevere il piatto quest’anno creato da Guido Silvestri, in arte Silver. Protagonisti Lupo Alberto e la gallina Marta sua fidanzata.

In programma anche diverse iniziative collaterali. Graditissimo il ritorno delle balene sul molo, installazione scenografica che ebbe molto successo nell’edizione 2018. Il sindaco Francesco Olivari ha in anteprima informato che molto probabilmente le balene saranno esposte a Roma al Festival del Paesaggio al quale Camogli parteciperà. Come novità di quest’anno il Pink Friday del 14 febbraio e i Saldissimi di sabato 15 e domenica 16 febbraio. Poi la rassegna di poesie d’amore legato al concorso (premiazione domenica 16 febbraio), il percorso romantico in via della Repubblica tra le riproduzioni delle poesie vincitrici della rassegna poesie d’amore e delle opere selezionate dal concorso fotografico “I Love Camogli”, la rete “Cuori e nodi d’amore” in via al Molo, i Romantici week end in alcuni hotel, le visite all’Abbazia di San Fruttuoso, l’escursione al Passo del bacio, il mercatino degli innamorati, la minicrociera di San Valentino, il gazebo “Una pioggia di cuori”, Innamo “Rari” organizzato dalla Rari Nantes Camogli in piscina.

I premiati con Francesco Olivari, Marco Bucci, Luciana Sirolla

La Targa “Peppino Trebiani”, voluta dall’Ascot in ricordo di uno dei suoi fondatori, è stata assegnata a Rosalia e Paolo Dal Pian de La Cucina di Nonna Nina (San Rocco di Camogli).

“La pietra dell’amicizia” è stata conferita allo stilista Francesco Bogetti.

A William Wall e Liz il premio “La Coppia di San Valentino innamorati a Camogli”.

Il premio “Innamorato/a di Camogli” è stato conferito ad Edoardo Fantino.

Durante la serata si è anche parlato del concorso Poesie d’amore, che anche quest’anno ha visto arrivare centinaia di composizioni dai più diversi luoghi. Premio speciale, assegnato dalla giuria composta da Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, coadiuvati da Luciana Sirolla con il supporto di Daniela Bernini, a “Innamorati di versi” di Vito Romito di Modugno (Bari). La vicesindaco Elisabetta Anversa ha comunicato che verrà anche quest’anno organizzata un’iniziativa per la Giornata della poesia.

Marco Bucci

Maurizio Caviglia

Elisabetta Anversa

Agostino Revello

Presenti alla serata anche molte autorità: il sindaco Francesco Olivari; la vicesindaco Elisabetta Anversa; gli assessori Italo Mannucci ed Agostino Revello; i consiglieri comunali Elisabetta Caviglia e Claudio Pompei. E poi il sindaco di Genova e della Città metropolitana Marco Bucci; i consiglieri regionali Franco Senarega e Pippo Rossetti; il senatore Carlo Rognoni; Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova; i marescialli dei carabinieri Amedeo Bartoli e Matteo Torri; Marcello Mastore, comandante della Capitaneria di porto di Camogli; Giovanni Verdina, Polizia urbana; Alessandro Capretti, Property Manager dell’Abbazia di San Fruttuoso; Giorgio Fanciulli, direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino; Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, ideatori del Festival della Comunicazione; Antonio Crosa, anima dell’Istituto Cardiovascolare di Camogli e presidente Rotary Club Portofino.

La manifestazione è organizzata dall’Ascot (Associazione Commercianti e Operatori Turistici di Camogli) con il Comune di Camogli e il patrocinio di Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.