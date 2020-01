Recco: Pro Loco avrà una sede bis nella stazione Fs

La Pro Loco di Recco avrà una sede bis nell’ex biglietteria della stazione ferroviaria. Qui fornirà informazioni turistiche e venderà i biglietti per il teatro, per il bus e, come fa oggi nell’attuale sede, anche i biglietti ferroviari. Non seguirà quindi la linea di Camogli dove a gestire la biglietteria sono operatori della Pro Loco, ma autorizzati dalle Ferrovie dopo un corso specifico. Per altro delle biglietterie si serve un numero sempre minore di persone; oggi il biglietto si compra soprattutto on line, in agenzie o alle macchinette automatiche. La scelta di una seconda sede della Pro Loco è giustificata da un maggior passaggio di persone; dalla maggiore possibilità degli utenti di posteggiare; dalla presenza di un presidio. Tra l’altro, come è noto, in futuro sarà il Comune ad organizzare iniziative turistiche e la Pro Loco ne sarà solo il braccio operativo.

La biglietteria della stazione a Recco