Recco: anticipazioni sul cartellone dell’estate

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sarà particolarmente ricco il cartellone dell’estate recchese. Concerti ed eventi sul palco naturale affacciato sul mare e più iniziative sotto le stelle, anche scegliendo punta Sant’Anna: sono queste le anticipazioni dell’estate recchese 2020, cui il sindaco Carlo Gandolfo sta lavorando già dall’inizio del suo mandato. Certo, siamo ancora in inverno, ma l’Amministrazione comunale sta mettendo a punto la programmazione degli eventi – che prenderà il via il prossimo giugno – e c’è già la preview di quello che accadrà fino alla metà di agosto.

Il grande impegno del Comune è indirizzato verso la selezione dei migliori progetti, musicali e non, che animeranno la città del Golfo Paradiso nel corso della stagione estiva.

Si va dalla rassegna di cinema, per vedere i film premiati o campioni d’incassi al botteghino, a due serate jazz, con alcune delle più importanti realtà musicali italiane, al suono maestoso delle grandi orchestre. Il tutto “in the open air” tra il Belvedere Tenco, punta Sant’Anna e il Lungomare, con nomi di assoluto riferimento in diversi ambiti artistici. La rassegna cinematografica e il festival del jazz sono solo alla prima edizione e dal prossimo anno diventeranno tra gli appuntamenti fissi dell’offerta cittadina di eventi.

“Stiamo lavorando per affermare Recco come un grande palcoscenico all’aperto – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – in grado di ospitare concerti di alto livello in uno scenario di grande suggestione. Intendiamo far diventare l’estate recchese un appuntamento irrinunciabile per tutta la Liguria, per raggiungere, grazie a una proposta variegata e di qualità, un pubblico oltre i confini regionali”.