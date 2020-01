Recco: 570 mila euro per la difesa del suolo, ecco come saranno spesi

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, riceviamo e pubblichiamo

Nel piano di riparto dei fondi di protezione civile per il territorio della Liguria, a Recco sono state assegnate risorse per 570mila euro, fondi destinati a interventi di difesa del suolo. Il decreto di approvazione del Piano è stato firmato oggi dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018, Giovanni Toti, alla presenza di numerosi sindaci della Liguria tra cui il primo cittadino di Recco Carlo Gandolfo.

“Questi finanziamenti – dichiarano con soddisfazione Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – verranno impiegati per il dragaggio del fondale marino antistante la spiaggia, per il ripascimento e per la ricostruzione della scogliera soffolta, danneggiata dalla mareggiata del 2018”. Come si ricorderà il rilievo del fondale, voluto da sindaco e dall’assessore Peragallo – mai eseguito dai tempi mareggiata del 2018 – fu completato nell’agosto del 2019 per permettere proprio la redazione del progetto di sistemazione e difesa del litorale. “Riscontrato il problema sul fondale marino, prontamente abbiamo richiesto le risorse alla Regione che oggi ha risposto positivamente” conclude il sindaco Gandolfo.