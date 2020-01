Rapallo: Premio per la Donna Scrittrice, confermata la 36^ edizione

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il “Premio letterario nazionale per la Donna Scrittrice” si conferma anche per quest’anno uno degli eventi clou nel cartellone delle manifestazioni estive rapallesi. Già fissata la data della cerimonia conclusiva della storica manifestazione, che taglia il traguardo della 36ª edizione: sarà il 18 luglio, nella splendida cornice di Villa Tigullio.

Questa mattina, durante la riunione che si è tenuta in municipio a Rapallo, sono state altresì stabilite le tappe principali che porteranno a decretare la vincitrice del Premio. A fine febbraio sarà formalizzato il bando per la presentazione delle opere, che dovranno essere consegnate entro i primi giorni di aprile. Nella seconda metà di maggio è prevista la riunione della giuria tecnica per l’individuazione della terna finalista e l’assegnazione dei due premi speciali: il “Premio Opera Prima” e il “Premio Speciale della Giuria” intitolato ad Anna Maria Ortese.

Confermati i componenti della Giuria tecnica, nomi di spicco nel panorama letterario, culturale e giornalistico nazionale: Elvio Guagnini (presidente), Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Chiara Gamberale, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri e Pier Antonio Zannoni (coordinatore del Premio).

Alla prima classificata – che erediterà il testimone da Cinzia Leone, vincitrice della precedente edizione del Premio con “Ti rubo la vita” – spetterà un premio di 8mila euro; 4mila euro andranno alla seconda classificata, mentre la terza classificata e alle vincitrici del “premio Opera Prima” e del “Premio speciale della Giuria” intitolato ad Anna Maria Ortese riceveranno un riconoscimento di 2mila euro.

“Il Premio è uno dei fiori all’occhiello nel calendario delle manifestazioni di Rapallo – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Siamo lieti di poter ospitare nuovamente un evento letterario storico e di spicco, unico nel suo genere perché vede protagonista la scrittura al femminile, che proietta la nostra città in un ambito letterario e culturale di respiro nazionale”.

“Parliamo di una manifestazione prestigiosa, con un palmares di assoluto livello, che intendiamo valorizzare in primo luogo coinvolgendo il mondo della scuola – evidenzia il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico – Ringrazio il coordinatore del Premio, Pier Antonio Zannoni, e i componenti della giuria tecnica, che da anni si impegnano per la realizzazione di questo evento a cui teniamo in maniera particolare”.

“Proseguiamo nel segno della continuità con questo Premio finalizzato a valorizzare e a promuovere l’attività letteraria femminile – aggiunge Pier Antonio Zannoni – Uno sguardo culturale, ma anche sociale per questa iniziativa che ha avuto il merito, nel corso degli anni, di rappresentare un trampolino di lancio per scrittrici del calibro di Susanna Tamaro, e Margaret Mazzantini, solo per citarne alcune”.