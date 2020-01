Rapallo: Forum famiglie, grande partecipazione

Dall’ufficio stampa del Comune riceviamo e pubblichiamo

Grande partecipazione, questa sera nella sala consiliare del municipio rapallese, per il primo dei tre incontri culturali organizzati dal Forum delle Associazioni familiari del Tigullio in collaborazione con il Comune di Rapallo per offrire spunti interessanti e consigli a genitori ed educatori.

“Genitori Educatori” è il tema della prima conferenza, che ha visto un relatore di spicco: Roberto Franchini, pedagogista e docente dell’Università Cattolica di Milano.

La relazione si è focalizzata in particolare sull’educazione dei bambini nella fascia d’età da 0 a 6 anni, fondamentale per quello che sarà il comportamento dell’adolescente (e dell’adulto) in futuro.

A fare gli onori di casa, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico: «Questo ciclo di incontri è frutto della proficua e feconda collaborazione tra amministrazione comunale e Forum per le Associazioni familiari del Tigullio, presieduto da Raffaele Loiacono, che si è concretizzato con la creazione del Tavolo della rete familiare – ha osservato Campodonico – Obiettivo è mettere in rete associazioni cittadine e parrocchie per dare un significativo contributo alle famiglie e alle persone che appartengono alle fasce più deboli della nostra società».

«Abbiamo aderito da subito alle iniziative proposte dal Forum – aggiunge Elisabetta Ricci, consigliera comunale con incarico alle Politiche familiari – In città esistono tantissime associazioni che, assieme alle parrocchie, si occupano della famiglia. Abbiamo voluto metterle assieme per offrire qualcosa di più alla rete familiare, non solo alle coppie genitoriali e ai figli, ma anche alle altre persone che fanno parte della famiglia, come i nonni».

A fine conferenza, spazio alle domande dei presenti e alle risposte del relatore.

Prossimo incontro il prossimo 6 marzo, sempre alle 21 nel salone consiliare del municipio di Rapallo. Il tema sarà “Genitori e nuovi media”.