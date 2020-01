Rapallo: a Santa Maria polenta, porchetta, tombolata

Da Remo Simonetti, Comitato Fuochi Santa Maria, riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Fuochi Santa Maria organizza Domenica prossima 2 febbraio alle ore 12:30 presso l’ex asilo parrocchiale della frazione rapallese, un appuntamento di gastronomia e beneficenza che culminerà con una tombolata che prevede, come primo premio, un viaggio per due persone a Mentone in occasione della “Fete du citron”.

Il menù della giornata prevede:

Aperitivo di benvenuto

Polenta al sugo di luganega

Polenta al taleggio fuso

Porchetta di Ariccia con patine fritte

Dessert

Acqua, vino e caffè

Dopo il pranzo inizierà la tombolata il cui ricavato andrà a favore della parrocchia di Santa Maria del Campo che sta realizzando nei pressi della chiesa parrocchiale un’area lucido sportiva.

La quota di partecipazione al pranzo è di 20 euro che danno diritto a ricevere anche una cartella per la tombola (le altre potranno essere acquistate durante l’evento).

Le prenotazioni si possono fare, entro il 31 gennaio, telefonando al 0185/60558 (Roberta) nell’orario di apertura del negozio.