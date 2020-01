Pallanuoto F/ “Rapallo, contro l’Ancona devi vincere”

Dall’ufficio stampa della Rapallo Nuoto riceviamo e pubblichiamo

Dopo la lunga sosta, riprende il campionato di A1 femminile. Domani, le squadre torneranno in campo per la nona giornata, l’ultima del girone di andata. Il Rapallo Pallanuoto ospita al Poggiolino il Vela Nuoto Ancona, ancora a caccia dei primi punti in classifica (inizio ore 18:30). Match sulla carta agevole, quindi, per Zanetta e compagne, con l’obiettivo di mettere in cassaforte tre punti preziosi in questa fase del campionato.

«Domani bisogna vincere, non ci sono scuse: la partita è alla nostra portata e dobbiamo incamerare punti, considerando anche la concomitanza dello scontro diretto tra Roma e Milano in chiave classifica – commenta il coach gialloblu Luca Antonucci – La pausa campionato ci è servita molto per poter lavorare tutte assieme e per più tempo in maniera approfondita, cosa che in precedenza non siamo riusciti a fare. Ora abbiamo voglia di metterci in gioco e affrontare al meglio la seconda parte di stagione». Dopo la sfida con l’Ancona sarà giro di boa e inizio del girone di ritorno, con la piscina comunale di Rapallo pronta ad ospitare il Padova. «Vedremo che succederà – prosegue Antonucci – ma sono certo che il lavoro fatto in questo periodo, con calma e bene, ci gioverà anche nei match più ostici».

Con il nuovo anno, arriva una novità in casa Rapallo Pallanuoto: la Società inizia infatti la collaborazione con ChiroTherapic, centro attivo da quarant’anni a Genova e Rapallo nel campo della fisiokinesiterapia e della diagnostica per immagini. Una fisioterapista dell’Istituto affiancherà quindi Società e atlete nel pregara e durante i match.

(Intervista a cura di Silvia Franchi)