Mareggiata e maltempo ecco i fondi distribuiti ai Comuni (2)

Ecco, Comune per Comune del territorio, i fondi della Protezione civile a seguito dei danni subiti da mareggiata e maltempo. A far la parte del leone Rapallo con quasi 11 milioni e Santa Margherita con oltre 9. Ben piazzati Sestri Levante; Lavagna; Chiavari; Varese Ligure nell’entroterra. E nello Spezzino Framura con oltre 5 milioni e in val di Vara Varese Ligure con oltre 1 milione.

Avegno: 80.000

Bogliasco: 300.000

Borzonasca: 286.000

Camogli: 473.000

Carasco:70.-000

Castiglione Chiavarese: 75.000

Chiavari: 1.070.000

Cicagna: 74.000

Cogorno: 481.500

Coreglia Ligure: 280.000

Lavagna: 2.500.000

Lumarzo: 490.000

Mezzanego: 105.000

Moconesi: 270.000

Moneglia: 460.000

Ne: 1.190.000

Orero:197.000

Pieve Ligure: 400.000

Portofino: 123.000

Rapallo: 10.984.660

Recco: 570.441

San Colombano Certenoli: 653.690

Santa Margherita Ligure: 9.985.000

Sestri Levante: 3.124.125

Tribogna: 253.675

Zoagli: 540.500

LA SPEZIA

Bonassola: 50.000

Borghetto Vara: 650.000

Brugnato: 937.000

Carro: 50.000

Carrodano:5.700

Follo: 260.000

Framura: 5.865.000

Maissana. 450.000

Monterosso: 1.000.000

Pignone: 333.000

Portovenere: 194.000

Riomaggiore: 875.000

Sesta Godano:510.000

Varese Ligure: 1.095.000

Vernazza: 250.000.