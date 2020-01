Levanto: ospedale, interrogazione in Regione

di Guido Ghersi

Il consigliere regionale Juri Michelucci spezzini, stanno per presentare un’interrogazione diretta all’assessore alla Salute della Regione Liguria nonchè vice-presidente della Regione, Sonia Viale sulle condizioni dell’ospedale “San Nicolò” di Levanto.

Infatti sono oltre due mesi che nel nosocomio levantese, hanno issato i ponteggi per la sistemazione della pensilina davanti all’ingresso del “Pronto Soccorso”, ma poi nessuno ha più svolto i necessari lavori per la pericolante struttura. Inoltre occorre incrementare con medici il reparto delle cure intermedie in quanto è palese la carenza di personale in detto reparto con 15 posti-letto. Anche il reparto di radiologia è a mezzo servizio. Mentre da ben sei mesi i pazienti sono in attesa della messa in funzione di un’apparecchiatura radiologica donata da una locale associazione di volontariato.