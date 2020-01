Lettere/ “Recco: le precarie condizioni di via Polanesi”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Credo che bastino le foto per definire precarie le condizioni di Via Polanesi. Tra le frane, gli smottamenti della carreggiata, i detriti e la vegetazione che infestano il bordo strada definire il transito in suddetta via una corsa ad ostacoli è poco. La situazione risulta pericolosa in particolar modo per i tanti pedoni che la percorrono giornalmente….. una volta ci veniva a correre anche il Sindaco ma ora forse preferisce le rotonde fiorite del centro….