Lavagna: Accademia del Turismo, corso “I segreti del mondo del vino”

Da Comunicazione Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Presso l’Accademia del Turismo di Lavagna proseguono i nuovi corsi per amatori.

Corso “I segreti del mondo del vino”

In programma dal 3 febbraio al 2 marzo 2020 ogni lunedì sera dalle ore 21:00 alle 23:00, si tratta di un corso di avvicinamento al vino per acquisire conoscenze e competenze base su:

– come acquistare una bottiglia di vino

– come abbinare un vino al piatto

– tecniche di degustazione

– saper effettuare un adeguato servizio

– come aprire correttamente le diverse tipologie di bottiglie di vino

Costo del corso € 200 (comprensivo di calice e degustazioni)

Il sommelier Giuseppe Ianni

Sommelier F.i.s.a.r. (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), è appassionato di vini e organizza eventi enogastronomici nel comprensorio di Tigullio e Cinque Terre. Docente di corsi di avvicinamento al vino.

Informazioni e iscrizioni

Accademia del Turismo – Piazzale Banchi 1 – 16033 Lavagna (GE)

Web: www.accademiadelturismo.eu

Email: info@accademiadelturismo.eu

Telefono: +39 0185 320492

Corsi amatoriali Accademia del Turismo in programma nel 2020

– Pasticceria base [8 ore; € 110] – I segreti della pasticceria per poter creare nella propria cucina dolci squisiti imparando le preparazioni di base

– Cucina base [8 ore; € 110] – Come avvicinarsi al mondo della cucina mettendosi alla prova con ricette golose e sfiziose

– Peccati di gola [4 ore; € 60] – Creme e mousse dolci per preparare dolci raffinati e originali

– Brunch della domenica [4 ore; € 60] – Idee originali e sfiziose per stupire gli amici con un brunch goloso dal dolce al salato

– Gelato in forma [3 ore; € 55] – idee originali per ottime e creative torte gelato grazie ai trucchi del gelataio

– Piatti di mare [4 ore; € 80] – Tutti i segreti dello chef per preparare ottimi piatti di pesce conservandone sapori e aroma

– Manine in pasta [4 ore; € 70 a coppia] – Ricette divertenti per piccoli chef (accompagnati da un adulto) da poter rifare a casa con gli amichetti

– Cotture a bassa temperatura [4 ore; € 60] – Per imparare tecniche di cucina innovativa, preservando colori e aromi degli alimenti

– Antipasti di pesce [4 ore; € 80] – Per imparare a cucinare sfiziosi antipasti di mare, grazie a diverse modalità di cottura e curandone la presentazione

– Il mondo del vino [10 ore; € 200] – Imparare come acquistare una bottiglia di vino e come abbinarla al cibo, servire in maniera adeguata i propri ospiti

– Pasta fresca e ripieni [4 ore; € 60] – Per gli amanti dei primi piatti della tradizione, conoscere la pasta fresca, i diversi impasti e i vari ripieni

– Drink e finger food [4 ore; € 60] – Accogliere i propri ospiti con cocktail classici abbinati a semplici ma sfiziosi finger food

– I risotti [4 ore; € 60] – Come preparare un risotto squisito, conoscendone tipologie e metodi di cottura

– L’acciuga e il baccalà [4 ore; € 60] – Ricette della tradizione riviste dallo chef in chiave innovativa con due grandi protagonisti della cucina ligure

Così la direttrice dell’Accademia del Turismo Chiara Rosatelli: “Accoglieremo i partecipanti in un’atmosfera formativa in cui tutti saranno direttamente coinvolti: a disposizione grembiuli e banchi da lavoro per essere pronti a rifare a casa quanto imparato nella nostra sala e nella nostra cucina. I posti disponibili per ciascun corso sono 12”.