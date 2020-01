A Lavagna, un equipaggio della Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, durante un normale servizio per il controllo del territorio finalizzato al consumo e lo spaccio di droghe, ha deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 62 enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante in quella cittadina, poiché dopo la perquisizione nella sua abitazione, rinvenivano e sequestravano 5 grammi circa di “cocaina”, già suddivisa in 5 dosi.