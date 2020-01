Cogorno: campo sportivo San Martino, rifacimento del manto erboso

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Grazie alla partecipazione del Comune di Cogorno al bando del Coni “Sport e Periferie”, fondo istituito dal Governo per realizzare interventi di edilizia sportiva, il manto erboso del campo San Martino di Cogorno sarà sostituito. L’intervento, per un investimento di 400 mila euro, prevede la sostituzione e la posa di un nuovo manto in erba sintetica, il rifacimento dell’impianto di irrigazione e diverse migliorie a livello di sicurezza all’interno del terreno di gioco. Il bando è stato pubblicato a fine 2019; diverse le offerte pervenute al Comune, entro la scadenza prevista il 22 gennaio scorso, mentre giovedì 6 febbraio avverrà l’apertura delle buste.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale, partire con i lavori nel mese di maggio, al termine della stagione agonistica in corso: “Inizieremo appena possibile gli interventi per terminarli nel periodo estivo, favorendo le società sportive del nostro Comune che usufruiscono del campo – ha commentato il Consigliere delegato allo Sport, Luca Torrente -. L’impianto di San Martino è frequentato da circa duemila atleti ed è omologato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio fino al campionato di Eccellenza. L’intervento segue, quelli già realizzati dall’Amministrazione Comunale, riguardo la manutenzione degli spogliatoi e gli importanti lavori di illuminazione, con un nuovo impianto a led che ha dimezzato il consumo energetico e che ha ridotto notevolmente l’inquinamento luminoso nell’area di San Salvatore. Interventi, che dimostrano quanto l’Amministrazione creda in questo impianto unico nel Tigullio e nelle associazioni e realtà sportive che si allenano e giocano nel nostro territorio”.