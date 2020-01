Chiavari: litorale, 1 milione per la messa in sicurezza

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Stanziati 1.070.000 euro per la messa in sicurezza del litorale chiavarese: questa la somma presentata stamattina durante l’incontro che ha coinvolto i vertici di Regione Liguria e gli amministratori liguri.

«Ringraziamo in particolar modo il presidente Toti e l’assessore Giampedrone per i fondi stanziati necessari alla realizzazione degli interventi di difesa della costa cittadina – sottolinea il primo cittadino Di Capua, che ha preso parte alla riunione accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Segalerba – Le ingenti risorse andranno a finanziare le opere di rinforzo delle dighe frangiflutti presenti dalla foce del Rupinaro fino alla zona attigua alla Colonia Piaggio, in via Preli. Grazie all’ampliamento del porto turistico di Chiavari e al potenziamento delle difese a mare saremo in grado di proteggere al meglio la nostra costa dagli eventi meteo: la salvaguardia dell’area costiera rappresenta non solo una tutela dell’incolumità dei cittadini, ma anche una grande ricchezza sotto il profilo turistico per tutta la città».