Chiavari: in arrivo nuove zone a 30 km orari

Meno traffico, meno smog, meno incidenti. Via libera da parte dell’amministrazione comunale all’introduzione delle prime aree a ridotta velocità, con limite fissato a 30 km all’ora. Primo intervento in via Emilio Ritrovato a Sampierdicanne.

“Nell’ottica di una revisione del sistema di viabilità e di mobilità cittadina, sono state individuate alcune zone che necessitano di interventi per aumentare il grado di sicurezza e vivibilità delle strade, nell’interesse dei residenti. Le zone a 30 km orari sono luoghi particolarmente attrattivi per la mobilità sostenibile (bici e pedoni), utili a rendere la circolazione più sostenibile e soprattutto sicura: per il momento la soluzione abbraccia un’area residenziale in un quartiere densamente popolato come Sampierdicanne – conclude l’Assessore alla Viabilità, Giuseppe Corticelli – Allo studio altri interventi simili nel centro storico di Chiavari”.