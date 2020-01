Casarza: sulla Vetta del Monte Cucco con l’Osservatorio Raffaelli

Dalla segreteria dell’Associazione di Promozione Sociale dell’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli, riceviamo e pubblichiamo

L’A.p.s. Osservatorio Raffaelli prosegue le iniziative di promozione del territorio del levante ligure dalla costa all’appennino. Con l’appuntamento che proponiamo per il 02 Febbraio, andremo sulla Vetta del Monte Cucco. Percorreremo un sentiero che questa Associazione ha in gestione dal 2019 per quanto riguarda la sua manutenzione e segnatura. Al termine dell’escursione, visita al presepe di Belpiano che nella giornata di domencia 2 Febbraio conclude l’apertura.

Qui di seguito i dettagli della proposta escursionistica, con in allegato la locandina dell’evento.

L’evento è aperto ai soli soci dell’A.p.s. Osservatorio Raffaelli. Puoi iscriversi chiunqnue, nei giorni precedenti all’Associazione e partecipare all’Escursione/Gita. Entrerai a far parte di una serie di attività e progetti; oltre a renderti utile per la tua comunità, per il territorio e a far emergere la tua passione o interesse nelle discipline che trattiamo.

Chi partecipa riceverà: assicurazione annuale all’Associazione e a tutte le varie iniziative, spiegazioni dalle nostre Guide Volontarie abilitate F.i.e. e Soci esperti, svolgerete laboratori soprattutto rivolti ai bambini. Assistenza di primo soccorso e copertura radio. Sono previste soste divulgative degli aspetti storici, naturalistici, culturali, rurali, meteorologici e geologici.

Consigliamo: Abbigliamento appropriato al periodo e scarponcini. Pranzo al sacco. Usare borracce, non bottiglie in plastica e materiale “usa e getta”. Siamo per il Turismo Lento, nel rispettare la natura, chi lavora in campagna e nei boschi. Rispettiamo anche i Volontari che puliscono e segnano i sentieri. Nella zona sono presenti piccoli esercizi commerciali locali dove all’inizio o alla fine dell’escursione potete usufruire dei loro prodotti e servizi. Possibilità di noleggio delle ciaspole presso la struttura del Rifugio Casermette del Penna

In caso di allerta dal livello giallo o se termina l’allerta a poche ore prima dell’escursione o è terminata il giorno precedente, l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi. Preferiamo sempre per prima cosa la vostra sicurezza.

– Per partecipare al V° Concorso fotografico escursionistico Osservatorio Raffaelli:

Ogni partecipante alle escursioni, può inviarci max n°3 foto, realizzate lungo il percorso svolto con noi. Scade il 30 Novembre 2020. Foto da inviare all’indirizzo: osservatorioraffaelli1883@gmail.com Seguirà premiazione delle migliori 6 fotografie che si effettueranno nel mese di Dicembre 2020.

Per iscriversi e per avere maggiori informazioni:

Direttore cellulare: 3495127595 Twitter: @Ossmeteobargone – Facebook – Telegram @osservatorioraffaelli – Instagram @osservatorioraffaelli #osservatorioraffaelli

E-mail: osservatorioraffaelli1883@gmail.com

Sito: www.osservatorioraffaelli.com

Sono tutti invitati! Anche i nostri amici a quattro zampe.