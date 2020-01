Camogli: “Servizi pubblici, molte perplessità”

Da Tito Degregori riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni di forti discussioni a Camogli su quello che concerne accoglienza servizi e sicurezza, compresi, giocoforza, i temi riguardanti i lavori di scavo in piazza del teatro e la conseguente pericolosa viabilità provvisoria, non si possono sottacere le perplessità che hanno colpito i camogliesi sulla fruizione dei servizi pubblici che dovrebbe essere un loro diritto perché, qui risiedono, molti, fin dalla nascita, compreso lo scrivente.

Si vuole sottolineare poi, che si ritiene che le dichiarazioni in merito all’accoglienza rilasciate ai mezzi stampa dalla massima autorità comunale che si ringrazia per il solo fatto che le ha rese, rispondono ai desiderata del nostro credo cattolico vivo da sempre nel paese come già ampiamente dimostrato dalla storia passata e recente. L’ultima opera importante di accoglienza si data a oltre due lustri fa grazie alla perseveranza del presidente della fondazione “Opere pie” di allora, il parroco don Ezzelino Barberi che ha realizzato strutturalmente l’accoglienza anche per i cittadini residenti sul territorio.

Credo inoltre che sul nostro territorio ci siano tutti i presupposti per rispondere alle domande di chi vive a Camogli ed è coinvolto nelle sue attività quotidiane per il perseguimento delle proprie spicciole esigenze quali quelle di utilizzare i vari servizi pubblici che non brillano di efficienza ,come il servizio reso dall’eco mobile per la raccolta di piccoli elettrodomestici da gettare, che più volte non si presenta nei giorni programmati, al punto di raccolta; è più grave ancora quando il disservizio interessa il cittadino che avendo bisogno di svolgere analisi del sangue presso l’unità mobile in piazza Schiaffino deve attendere il suo turno sulle panchine della piazza al freddo, all’acqua e al vento,mancando ad oggi un locale che possa funzionare da attesa per effettuare i prelievi che si svolgono nell’unità mobile inviata dal servizio della competente Asl regionale. Questo sia chiaro senza voler ergersi a giudice sulla pecca organizzativa, ma invocando all’unità per risolvere a favore dei residenti il problema che certamente non è gigantesco come altri in corso,ma invece di facile soluzione.

Fatto l’elenco dei disservizi di cui alcuni gravi, i residenti continuano ad essere compiaciuti del servizio pubblico di ascensore oggi funzionante che collega la zona mare con la zona della stazione atteso da almeno cinquant’anni e che agevola specialmente i residenti anziani e i disabili della città insieme ai turisti, importante fonte economica per il paese.