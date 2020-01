Camogli: in arrivo 473.000 euro a difesa della costa

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Camogli ottiene dalla Regione Liguria un finanziamento di 473 mila euro, nell’ambito del Piano di Riparto dei Fondi della Legge 30 Dicembre 2018,relativa agli eventi meteorologici di Ottobre/Novembre 2018.

L’intervento finanziato, di cui è già stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, prevede una serie di opere di consolidamento della falesia rocciosa sottostante il cimitero di Camogli, nonché delle aree adiacenti.

Fra le lavorazioni più significative, la posa in opera di oltre tremila metri quadrati di rete metallica armata e la posa in opera di pannelli in fune di acciaio armati.