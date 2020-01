Camogli: “Impariamo il mare”, laboratori gratuiti per bambini

Da Outdoor Portofino riceviamo e pubblichiamo

Camogli diventa teatro di laboratori di biologia marina e di educazione ambientale pensati appositamente per bambini dai 5 ai 12 anni. Il laboratorio Impariamo il mare – organizzato da Outdoor Portofino e sponsorizzato dal Comune di Camogli – si svolgerà gratuitamente tutti i sabati mattina per un anno, dalle 10.30 per due ore. Il programma ha inizio sabato 1° febbraio presso la Biblioteca Comunale di Camogli.

Perché la Posidonia Oceanica è importante per l’ecosistema? Quali sono le specie a rischio di estinzione nell’area marina protetta di Portofino? Come si legge una cartina topografica e come si usa una bussola? Ti sei mai chiesto quante storie ha da raccontarti il monte di Portofino?

Biologia marina, educazione ambientale, laboratori sul riciclo, meteorologia, orientamento e approfondimenti sul territorio del parco di Portofino e sul mar Ligure, sono alcuni dei temi affrontati ogni sabato dagli istruttori di Outdoor Portofino per sensibilizzare bambini e ragazzi sulle tematiche del territorio che li circonda.

Dal 1° febbraio avrà inizio il ciclo di laboratori gratuiti Impariamo il mare sostenuto dal Comune di Camogli e dedicato a bambini dai 5 ai 12 anni (massimo 12 partecipanti). Dalle 10.30 alle 12.30 i bambini affronteranno ogni volta un tema diverso e avranno la possibilità di imparare peculiarità del territorio che vivono quotidianamente oltre a ottenere utili competenze e conoscenze per crescere rispettosi e sensibili nei confronti della natura.

Lo svolgimento delle attività nei mesi invernali (e in caso di maltempo anche nel periodo estivo) è presso la Biblioteca comunale Via Gio Bono Ferrari 42, nello stesso stabile in cui si trova il Museo Marinaro. Durante il periodo estivo il laboratorio avrà luogo all’aria aperta con attività nel borgo e in passeggiata e uscite di snorkeling nell’area marina protetta per imparare a riconoscere le specie che abitano i fondali.

Maggiori Informazioni

Impariamo il mare

Laboratori gratuiti, prenotazione non obbligatoria

Tutti i sabati mattina h. 10.30-12.30

max 12 partecipanti

@Biblioteca comunale Camogli (Passeggiata mare in estate)

dal 1° febbraio 2020 al 30/01/2021

https://www.outdoorportofino.com/it/tour/impariamo-il-mare-camogli/

Outdoor Portofino – 334 3290804 – info@outdoorportofino.com – www.outdoorportofino.com