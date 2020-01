di Guido Ghersi

L ‘Amministrazione comunale di Brugnato, in Media Val di Vara, guidata dal sindaco Corrado Fabiani, ha emesso un nuovo regolamento comunale contro gli evasori dei tributi. Infatti a coloro che non pagano le relative imposte, il Comune sospenderà le licenze e a rischio saranno anche i rilasci delle autorizzazioni e concessioni. I morosi avranno un mese per mettersi in regola.