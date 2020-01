Sori: “Raffica di lavori, varata dalla giunta Pezzana”

Dal Gruppo consiliare Sori 2020 riceviamo e pubblichiamo

Ci uniamo ai ringraziamenti del Sindaco rivolti all’Ufficio Tecnico del Comune per il lavoro che ogni giorno svolge, e che ha sempre svolto, al servizio del pubblico. Questo impegno, assieme all’attenzione e alla visione delle amministrazioni, porta normalmente a trovare risorse e soluzioni per i problemi dei territori e delle persone.

Proprio condividendo l’entusiasmo vogliamo integrare le informazioni recentemente diffuse in relazione alla “raffica” di lavori pubblici in arrivo. Spesso, infatti, gli uffici lavorano su attività e progetti preliminari, necessari e funzionali a richiedere finanziamenti, ai quali seguono normalmente lunghe procedure istruttorie che presentano una ricaduta concreta per il territorio solo dopo anni. Se i progetti sono fatti bene, è possibile ottenere i finanziamenti e, a quel punto, è necessario predisporre una progettazione definitiva e, successivamente, esecutiva. È lo schema previsto dalla normativa di settore ed è l’unico percorribile.

E quindi siamo molto felici dell’ottenimento di circa 675.000 euro da parte dello Stato: è un’ottima notizia per il nostro Comune! Siamo felici anche perché i progetti dei tre interventi citati sono stati realizzati e approvati tutti nel 2015 (Deliberazioni della Giunta Comunale che hanno approvato i tre progetti, n. 1 del 15/1/2015, n. 28 del 26/3/2015 e n. 92 del 2/12/2015).

Senza questi progetti non ci sarebbero oggi le assegnazioni dei finanziamenti per gli interventi di messa in sicurezza delle porzioni di versante roccioso a monte della strada comunale Cretti-Levà, Canepa e Teriasca. Non ci sarebbe nemmeno la messa in sicurezza delle scarpate a Lago, Canepa e Teriasca. Infine non ci sarebbero i 380 mila euro per risolvere le gravi problematiche idrogeologiche della

porzione di versante di Sant’Apollinare.

È lo stesso meccanismo che ci ha consentito di ottenere i fondi pari a 550.000 euro per la diga soffolta a difesa della falesia sotto al cimitero (progetto approvato con Delibera n.4 del 4/02/2016).

Proseguono anche le opere di collegamento al depuratore comprensoriale di Recco. Grazie a tecnologie avanzate garantirà l’abbattimento di tutti gli agenti inquinanti in mare. I lavori di collegamento partirono nel 2016 con la realizzazione della condotta sottomarina, conclusa l’estate scorsa. Proseguono ora i lavori via terra (come vedete in piazza IV Novembre), dopo aver concordato, nel 2018, le modalità di intervento più opportune per limitare al massimo i disagi derivanti dalle operazioni di scavo e preservare il centro storico.

Contenti anche per le opere di riqualificazione della passeggiata di Levante che derivano dagli accordi raggiunti in concertazione con l’ufficio Edilizia Privata del Comune e i costruttori dell’opera sita in via Genova (le nuove costruzioni sopra la spiaggia). Grazie agli oneri di urbanizzazione derivanti da questi lavori la passeggiata verrà interamente riqualificata. Inoltre, con la variante della convenzione approvata con Delibera n. 27 del 14/03/2019 con il privato, è già stato definito il rifacimento della pubblica illuminazione in via Crispi e la realizzazione di un blocco loculi nel cimitero del capoluogo.

In conclusione, siamo molto felici dei finanziamenti ottenuti e dei lavori in corso; sono frutto della continuità che dovrebbe avere una pubblica amministrazione. Le attività vengono portate avanti per il bene del territorio, perché il Sindaco cambia, ma le esigenze del territorio e gli uffici comunali restano.

È bene ricordarlo, perché oltre a raccogliere i frutti del passato, è importante cercare anche di seminare qualcosa di nuovo, altrimenti in futuro non ci sarà granché da raccogliere