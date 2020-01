Sestri: “Giorno del Ricordo”, interrogazione di Armanino e Smeraldi

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi, consiglieri comunali in Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente interrogazione al sindaco Valentina Ghio

Interrogazione ad oggetto “Giornata del Ricordo a Sestri Levante”

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, la quale all’art. 1 recita:

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.

3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n.260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n.54.4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Visto l’intervento dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale in occasione della “Celebrazione del Giorno del Ricordo” affermò: Lo scorso anno il Presidente Ciampi volle che si svolgesse qui la prima cerimonia di conferimento della medaglia del “Giorno del Ricordo” a famigliari delle vittime – come recita la legge dell’aprile 2004 – “delle foibe, dell’esodo e della più complessiva vicenda del confine orientale”. Raccolgo l’esempio del mio predecessore a conferma del dovere che le istituzioni della Repubblica sentono come proprio, a tutti i livelli, di un riconoscimento troppo a lungo mancato. Nell’ascoltare le motivazioni che hanno questa mattina preceduto la consegna delle medaglie, abbiamo tutti potuto ripercorrere la tragedia di migliaia e migliaia di famiglie, i cui cari furono imprigionati, uccisi, gettati nelle foibe. E suscitano particolare impressione ed emozione le parole : “da allora non si ebbero di lui più notizie”, “verosimilmente” fucilato, o infoibato. Fu la vicenda degli scomparsi nel nulla e dei morti rimasti insepolti. Una miriade di tragedie e di orrori ; e una tragedia collettiva, quella dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, quella dunque di un intero popolo. A voi che siete figli di quella dura storia, voglio ancora dire, a nome di tutto il paese, una parola di affettuosa vicinanza e solidarietà.Da un certo numero di anni a questa parte si sono intensificate le ricerche e le riflessioni degli storici sulle vicende cui è dedicato il “Giorno del Ricordo” : e si deve certamente farne tesoro per diffondere una memoria che ha già rischiato di esser cancellata, per trasmetterla alle generazioni più giovani, nello spirito della stessa legge del 2004. Così, si è scritto, in uno sforzo di analisi più distaccata, che già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell’autunno del 1943, si intrecciarono “giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento”della presenza italiana da quella che era, e cessò di essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo,che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni di una “pulizia etnica”. Quel che si può dire di certo è che si consumò – nel modo più evidente con la disumana ferocia delle foibe – una delle barbarie del secolo scorso. Perché nel Novecento – l’ho ricordato proprio qui in altra, storica e pesante ricorrenza (il “Giorno della Shoah”) – si intrecciarono in Europa cultura e barbarie. E non bisogna mai smarrire consapevolezza di ciò nel valorizzare i tratti più nobili della nostra tradizione storica e nel consolidare i lineamenti di civiltà, di pace, di libertà, di tolleranza, di solidarietà della nuova Europa che stiamo da oltre cinquant’anni costruendo. E’ un’Europa nata dal rifiuto dei nazionalismi aggressivi e oppressivi, da quello espressosi nella guerra fascista a quello espressosi nell’ondata di terrore jugoslavo in Venezia Giulia, un’Europa che esclude naturalmente anche ogni revanscismo..[…]Ed è giusto quel che egli ha detto : va ricordato l’imperdonabile orrore contro l’umanità costituito dalle foibe, ma egualmente l’odissea dell’esodo, e del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell’Italia tornata libera e indipendente ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale. E va ricordata – torno alle parole del Professor Barbi – la “congiura del silenzio”, “la fase meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante dell’oblio”. Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell’aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell’averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali.Oggi che in Italia abbiamo posto fine a un non giustificabile silenzio, e che siamo impegnati in Europa a riconoscere nella Slovenia un amichevole partner e nella Croazia un nuovo candidato all’ingresso nell’Unione, dobbiamo tuttavia ripetere con forza che dovunque, in seno al popolo italiano come nei rapporti tra i popoli, parte della riconciliazione, che fermamente vogliamo, è la verità. E quello del “Giorno del Ricordo” è precisamente, cari amici, un solenne impegno di ristabilimento della verità.

Ricordato che in questa stessa aula consiliare ha esercitato la sua attività il consigliere Graziano Stagni, di origini istriane, assai attivo nel mantenimento della memoria storica sulle foibe;

Considerato che nel 2018 la vicenda delle foibe è stata ricordata anche per l’uscita del film“Red Land – Rosso Istria”, che ripercorre la tragica vicenda di Norma Cossetto;

Viste le iniziative realizzate per la “Giornata della memoria” del 27 gennaio 2020, fra le quali:

Giovedì 23 gennaio 2020 al Cinema Ariston la proiezione del film“Concorrenza Sleale” per gli alunni delle classi terze della scuola G. Descalzo e alcune classi dell’I.I.S. NattaDeambrosis e alle ore 21 la proiezione aperta al pubblico ad offerta libera;- Domenica 26 gennaio 2020 presso il teatro della Lavagnina “Radio Marelli” Spettacolo di Prosa e musica di Ivano Malcotti- Dal 24 gennaio al 7 febbraio 2020 presso l’atrio dell’I.I.S. Natta – Deambrosis “Ad Auschwitz c’era la neve”, mostra realizzata dall’Officina Fotografica Indipendente Rapallo.- Lunedì 27 gennaio 2020 “Non sponsorizziamo l’odio” Aula Magna I.I.S. Natta – Deambrosis Testimonianze. Letture a cura degli studenti, premiazione degli elaborati.- Mercoledì 29 gennaio 2020 Ore 10 Sala Bo , Palazzo Fascie “Passiamo il Testimone” Gli studenti delle scuole secondarie di Sestri Levante propongono letture sulla Shoah agli alunni delle scuole primarie.Verificato che durante la discussione di analoga interrogazione avvenuta il 27/03/2019,l’assessore Maria Elisa Bixio affermò:“

Alla luce di tutte queste considerazioni che ho fatto abbiamo inviato a firma del sindaco e mia una lettera a tutte le scuole della nostra città con la quale si invitavano i docenti e gli studenti alla partecipazione della commemorazione allo scopo di far conoscere alle nuove generazioni questa pagina della nostra storia,sottolineando il fatto che in quel giorno l’amministrazione comunale avrebbe onorato la giornata del ricordo attraverso i pannelli luminosi e attraverso il sito ufficiale del Comune di Sestri Levante”

Accertato che già in quella sede i sottoscritti consiglieri avevano lamentato la scarsità di iniziative per commemorare la giornata del ricordo;

Interrogano il sindaco e la giunta

Per sapere quali iniziative intendano intraprendere, affinché sia degnamente commemorata la giornata del ricordo a Sestri Levante, come previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92

Albino Armanino e Paolo Smeraldi