‘Santa’: “Apostrofata per i bisogni della mia Peggy, ecco chi sono i veri maleducati”

Da Francesca Violani riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Santa Margherita Ligure ha emesso tempo addietro, come ormai molte altre amministrazioni, una giusta ordinanza che invita i possessori di cani al rispetto sacrosanto dell’igiene e del decoro pubblico.

Con essa si fa obbligo di portare con sé una bottiglietta d’acqua per ripulire la strada dalla pipì dell’amico a 4 zampe e un sacchetto per la raccolta delle deiezioni canine.

Assolutamente ligia alle prescrizioni comunali ogni mattina, prima di recarmi al lavoro, porto il mio cane fuori per una breve passeggiata nel quartiere San Siro dove risiedo: quest’oggi, ancora con la strada completamente al buio e pressoché deserta, mi imbatto, ahimè, in un “civilissimo” abitante di Via Somalia, nel mio quartiere, che, osservando il mio cane fare pipì per strada, non contento di vedermi aprire la bottiglietta per pulire subito il pezzo di strada sporcato, mi apostrofa, a dir poco pesantemente, urlandomi addirittura “maledetta maleducata – porta il cane a pi…are davanti a casa tua”.

Con estremo candore ed educazione che, purtroppo mi sento di dire, visto come vanno le cose, mi contraddistingue nella vita di tutti i giorni e dalla nascita, l’ho invitato a voler chiamare un vigile perché si potesse verificare chi era in torto in quel momento: se io, la “maledetta maleducata” che si stava comportando con estremo senso civico al passeggio col cane oppure il “distinto” signore, ben oltre la mezza età, che in una strada buia si rivolgeva in questo modo a una signora.

Ho proseguito anche esortandolo a tenere lo stesso comportamento magari in altre circostanze, per esempio, nell’estate sammargheritese quando perlopiù, ci si imbatte in qualche giovanissimo turista che, spesso e volentieri, imbratta le strade, all’uscita da bar e ristoranti, con i residui di serate ad alto tasso alcolico (per quelli non è previsto sacchetto!) per tacere di episodi di vandalismi o danneggiamenti.

Spiace dirlo ma forse al turista, meglio se ricco milanese, nulla si dice perché, come vuole un luogo comune spesso abusato, porta i soldi e allora anche il suo cane può magari liberamente insozzare le strade della mia magnifica cittadina e nulla gli si rimprovera.

Questo piccolo episodio ho voluto raccontare solo per condividere l’amarezza dettata da un comportamento odioso; nello stesso tempo segnalo che un po’ mi è servito perché ha spazzato via parte della mia buona educazione sentendomi libera di proseguire per la mia strada, con la mia cagnolina Peggy, non prima di avere mandato il “gentile signore” in quel posto che tutti ben conosciamo.