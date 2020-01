“San Valentino … innamorati a Camogli”: i premiati

Dall’ufficio stampa di “San Valentino … innamorati a Camogli” riceviamo e pubblichiamo

San Valentino … innamorati a Camogli 2020

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio di Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, nel corso del tempo è riuscita a coinvolgere i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento.

Si inizia venerdì 31 gennaio 2020, con la Serata di inaugurazione di San Valentino … innamorati a Camogli presso l’Hotel Cenobio dei Dogi. Appuntamento molto atteso, riunisce per l’occasione personalità, istituzioni e media che con le loro attività sono particolarmente legati alla Città e alle sue tradizioni. Durante la serata, momento molto atteso è la consegna degli annuali riconoscimenti da parte dell’Associazione Commercianti e Comune di Camogli a personaggi che hanno dimostrato particolare affetto e attenzione a Camogli.

I premiati San Valentino … innamorati a Camogli 2020

La Targa Peppino Trebiani. Riconoscimento voluto dal consiglio Ascot per ricordare uno dei suoi fondatori e presidente per tanti anni. Viene assegnato una volta all’anno ad un camogliese che ha creato in Camogli o per Camogli situazioni positive per migliorare la vita commerciale e sociale della nostra città.

La Targa Peppino Trebiani 2020

Rosalia e Paolo Dal Pian e la Cucina di Nonna Nina

Si può dire che La Cucina di Nonna Nina ha reso San Rocco di Camogli famoso nel mondo? Si, senza ombra di dubbio si può dire. È una storia che nasce dal cuore questa. Nonna Nina, bisnonna di Rosalia ne è stata involontariamente l’ispiratrice. Rosalia e Paolo i protagonisti. Conquistati da questa casa in vendita a San Rocco (che a Rosalia ricordava la casa della bisnonna), la comprano e con pochissime modifiche la trasformano in quello che ancora oggi è la Cucina di Nonna Nina, divenuta il tempio di Paolo. Il 31 gennaio 1988 inaugurano e dopo pochi mesi il ristorante è già citato sulle più importanti guide del settore, piovono recensioni, il nome di Nonna Nina fa il giro del mondo, insieme a quello di San Rocco di Camogli.

***

La Pietra dell’Amicizia. Riconoscimento creato nel 1987 che viene assegnato a personaggi del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, dell’economia, del giornalismo, ad aziende o enti che scegliendo Camogli hanno operato per promuovere l’immagine della nostra città. Il Premio è uno spaccato d’ardesia su base d’ulivo arricchita da una creazione artistica in oro che raffigura onde e vele della “città dai mille bianchi velieri”. Legno, ardesia e mare, i simboli della Liguria.

La Pietra dell’Amicizia 2020

Francesco Bogetti

Giovane e promettente stilista genovese, ha già alle sue spalle un’importante esperienza di sarto di spettacolo all’Accademia del Teatro della Scala, ha nel Dna il cromosoma della creatività. La sua dote di saper trattare con maestria antichi tessuti e decori preziosi gli consente di creare meravigliosi abiti d’epoca. A Camogli, solo lo scorso anno ha già messo in scena due appuntamenti eccezionali: il 2 agosto in via della Repubblica un Defilé di abiti d’epoca dal 700 alla Belle Epoque e per le Festività Natalizie, al Teatro Sociale di Camogli “Tra Favola e moda”, sfilando con abiti ispirati al celebre balletto di Caikovskij “Lo Schiaccianoci”. Un grande successo di cui ancora oggi in paese se ne parla.

***

La Coppia di San Valentino, innamorati … di Camogli. La gioielleria Porto Sette, nel cuore del porticciolo di Camogli, realizza ogni anno un gioiello esclusivo: è in oro giallo, raffigura una mela con al centro un cuore ottenuto a traforo con inserito sul lato destro un piccolo diamante. Sono due ciondoli perfettamente uguali, con un cordino nero di cotone e la chiusura in oro. E il suo autore, Gaudenzio Ferrari, in un cartoncino allegato, così lo descrive “la MELA, perchè racchiude l’idea del desiderio e … diciamolo, soprattutto della trasgressione. Al centro il Cuore dove i nostri migliori sentimenti possono albergare e far scaturire tra istinto e sentimento: la musica della vita”.

La Coppia di San Valentino innamorati a Camogli 2020

William Wall e Liz

“Questo è un pezzo di Paradiso” e con poche parole dicono già tutto del loro sentimento che li lega a Camogli. È stato un colpo di fulmine il loro con Camogli, quando nel 2009 vi giunsero per la prima volta comprandone poi casa per trascorrervi buona parte dell’anno. Scrittore e poeta affermato, per lui Camogli è sempre fonte di ispirazione, basta uno scorcio, una piccola parola, una foto e “ci posso scrive un romanzo” dice, perché, anche se si sente cittadino del mondo, con la sua Liz quì si trovano come a casa.

***

Innamorat(o)a di Camogli

A chi “viene da fuori” ma ha contribuito a diffonderne l’immagine nel mondo vivendo “Camogli” con e come i camoglini tanto da sentirsi ormai uno di loro. Particolare la creazione del premio “Innamorato di Camogli”, realizzata dalla Gioielleria Porto Sette, un profilo in oro dei simboli (dalla Punta al molo Giorgio) di Camogli posato su un sasso della sua spiaggia così motivata: “Come a seguire il profilo di una persona amata, una linea d’oro accarezza la sagoma del monte, di Punta Chiappa, della passeggiata mare sulla quale si affacciano, curiose, le colorate “case a mucchi”.

Innamorato di Camogli 2020

Edoardo Fantino

Nato, battezzato, cresimato e sposato a Camogli (sposato a San Rocco, precisa…). Dopo avervi trascorso l’infanzia, con la famiglia si trasferisce altrove per seguire gli impegni di lavoro del papà Mario. Un cognome importante destinato a lasciare un segno in Città, tanto che Edoardo, guidato dal cuore, due anni fa vi ritorna e vi compra casa. È Direttore generale della Banca Passadore, nel CdA della banca siede al fianco di Cottarelli e da ora … è anche l’innamorato di Camogli.