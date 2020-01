Ruta: strada di Bana interrotta fino al 30 marzo

La circolazione e la sosta in via Filippo Degregori, dall’inizio in Ruta fino all’intersezione con via Costa di Bana, sono vietate tutto il giorno, tutti i giorni, fino al termine dei lavori previsto per il 30 marzo. Potranno accedere solo i veicoli della ditta che lavora al collegamento della fognatura delle case di via Romana al collettore principale. La strada doveva essere chiusa fin da ieri, ma oggi la circolazione era ancora consentita. I lavori comportano l’interruzione del collegamento su gomma tra Ruta e Santa Maria del Campo.

Prosegue intanto la sistemazione delle reti di contenimento in prossimità del tornante dove si era verificata l’ultima importante frana.

Sempre in via Degregori è stato intimato dal Comune ai proprietari, due privati residenti in Rapallo, di sospendere le opere edilizie ad un fabbricato, perchè realizzate in parte in difformità dal progetto approvato.