Recco ospiterà la Coppa dei Campioni; piscina da 2.500 posti

Gabriele Volpi questa volta gongola. La piscina di Punta Sant’Anna tornerà al centro dell’attenzione generale. A metà giugno ospiterà gli incontri della Coppa dei Campioni. L’aspetto più spettacolare è che la Pro Recco dovrà realizzare i prescritti 2.500 posti a sedere. Il progetto è pronto, studiato anche nel dettaglio. La Pro Recco dovrà sacrificare alcuni posti nell’attiguo stabilimento balneare; altro spazio verrà provvisoriamente occupato dai ponteggi sul molo lato ponente. Le vie di fuga, obbligatorie, in passeggiata Punta Sant’Anna; nelle scale che dalla zona depuratore portano in via Garibaldi; essendo queste due vie troppo anguste, anche attraverso la spiaggia. La speranza è che, dopo la Coppa Campioni, la vasca intitolata al sindaco Antonio “Tonitto” Ferro che la realizzò, non torni nel dimenticatoio.

Piscina Sant’Anna, foto archivio Levante News