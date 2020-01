Recco: “I primi sei mesi di tutela nel territorio”

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il primo semestre dell’amministrazione Gandolfo. Oggi parliamo di tutela del territorio, sicurezza e ordine pubblico

L’Amministrazione comunale guidata da Carlo Gandolfo nei primi sei mesi di mandato ha promosso indirizzi e progetti che affrontano e prendono in carico le principali questioni che riguardano la tutela del territorio e dell’ambiente, settore guidato dall’assessore Edvige Fanin, e dell’ordine pubblico e della sicurezza, settore guidato dal consigliere delegato Franco Senarega.

Di seguito, tralasciando l’importante attività ordinaria, sono riassunti numerosi interventi straordinari condotti con ottimi risultati dalla Polizia Locale.

Territorio e ambiente:

– 30 controlli su opere edilizie;

– 29 procedimenti su fondi privati per intimare ai proprietari di eliminare situazioni di degrado e di incuria;

– 180 interventi per infrazioni alle norme di smaltimento dei rifiuti con un totale di 50 sanzioni amministrative e 2 procedimenti penali;

– numerosi interventi di controllo del rispetto delle regole di gestione e conduzione dei cani;

– 10 servizi svolti per il controllo del litorale marino in collaborazione con la Capitaneria di Porto.

Ordine Pubblico e sicurezza:

– controlli su commercio abusivo, tra cui l’action day del 18 luglio;

– 47 sanzioni per infrazioni ai regolamenti relativi al degrado urbano;

– 98 controlli sull’immigrazione clandestina con 15 segnalazioni all’ufficio immigrazione di prefettura e questura e 4 ordini di allontanamento;

– 33 giornate di controllo e monitoraggio del territorio, a causa delle emergenze meteo;

– assunti due nuovi agenti per rafforzare l’organico della Polizia Locale;

– costante attività a supporto del controllo di vicinato per la formazione e il coordinamento dei gruppi di cittadini che in collaborazione con le forze dell’ordine effettuano il monitoraggio dei territori frazionali per evitare furti o atti di vandalismo;

– installazione di nuove telecamere per migliorare il controllo del territorio;

– corsi della Polizia locale per avvicinare i bambini degli asili all’educazione stradale e al rispetto delle regole, nell’ambito della “Settimana della sicurezza”.

Misure per i parcheggi:

– nuovo piano di regolamentazione dei parcheggi a favore di tutti i residenti del Golfo Paradiso: dimezzato il costo dell’abbonamento annuale per gli abitanti di Camogli, Avegno, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco e Uscio che parcheggiano a Recco, per esigenze di lavoro o turismo, ed equiparazione degli abbonati ai residenti per le tariffe di parcheggio nelle aree blu;

– “bollino rosa” riservato alle neomamme e alle donne in gravidanza, esteso alle donne residenti in tutti i Comuni del Golfo Paradiso, che consente di parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo su tutto il territorio cittadino.