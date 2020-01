RASSEGNA STAMPA. Rapallo: l’invasione notturna dei Tir

Oggi, giovedì 30 gennaio, auguri a Martina. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Oggi è il secondo dei tre giorni della merla, secondo tradizione i più freddi dell’anno. Santi patroni, per chi soffre di emicrania: Sant’Onorio ( 24 aprile). Parole: errante ( che si sposta ora in una direzione ora in un’altra, senza un palese punto di riferimento; che cammina senza posa; che abbandona la verità e cammina nell’errore in cerca di un nuovo punto di riferimento).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo invasa dai Tir deviati con decisione unilaterale dalla A-12. Il “Giorno della Memoria“: incontri, mostre, riflessioni; le scuole studiano la Shoah.

Moneglia-Sestri Levante: tassa di soggiorno estesa da tre a sette giorni. Sestri Levante: ipotizzato l’innalzamento del livello del mare di un metro; Portobello va messa al sicuro. Lavagna: “Io sto con la sposa” al circolo Pd. Chiavari: Posteggi per disabili, arriva l’app. Chiavari: contenzioso sul porto cittadino in Cassazione. Chiavari: il depuratore di Preli tornato in funzione. Chiavari: armato di cutter “preleva” 1.200 euro e fugge. Chiavari: furti, convocato comitato di sicurezza. Chiavari: epidemia cinese, riunione della task force. Chiavari: psicologo per prevenire gli abusi su minori. Chiavari: disuguaglianze e povertà, una conferenza. Chiavari: Campo 52 Parole e musica. Chiavari: la guerra non mia con l’alpino di 101 anni.

Rapallo: coniugi travolti da auto, gravi (sei colonne, ma non è indicato né giorno né ora dell’incidente). Rapallo: farfalla killer, a rischio paesaggio. Rapallo: 500 segnalazioni dai cittadini al Comune.

Recco: Docufilm su Villa Le Palme. Recco: Rsa, tra una settimana la firma con i privati. Avegno: la famiglia Capurro regala terreni al Comune (Commento: verranno edificati?).

Lumarzo: rifiuti nel tunnel, scatta denuncia penale.