Rapallo: una promoter locale al Festival di Sanremo

Da MC Event & Management riceviamo e pubblichiamo

Agenzia di Spettacolo MC Event & Management del Gruppo MC Communications & Promotions sarà presente alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Responsabile della Agenzia la sig.ra Donatella Ferraris scorterà i suoi artisti impegnati durante il Festival per la promozione dei propri album ed in performance varie.

Tra i personaggi ed artisti noti saranno a Sanremo per l’agenzia

Ghyblj (Francesco Lombardi), L’ Italia Turrita e La Bersagliera (Cristina Montepilli), saranno impegnati come inviati per addirittura 16 media contemporaneamente e per la RadioTrumanTV (editore Videogram) una delle prime RadioWeb TV in Italia già attiva dal 1997. Festeggeranno a Sanremo i 20 anni dalla prima diretta Internet con Piero Vivarelli e Gian Piero Menzione al “Museo della canzone di Erio Tripodi”.

Tra gli altri artisti noti della scuderia Menzione anche Max Campioni (figlio del famoso Alexander) che si candiderà per il prossimo Premio Tenco 2020.

Anche Daniela Ulizzi cantante di successo della Agenzia MC Event sarà ospite in diretta della trasmissione radiofonica che seguirà il Festival.

Durante le giornate del Festival la giovane promessa della Agenzia la cantautrice Giulia Cancedda sarà premiata al Palafiori in Casa Sanremo per essersi classificata tra i vincitori di “Musica contro le Mafie”.

Durante le giornate della Kermesse canora potrebbe essere notato dalla talent scout Donatella Ferraris anche qualche giovane talento da selezionare per il Premio Menzione che vedrà la sua prima edizione proprio durante quest’anno.

Il Premio Menzione concorso canoro e per artisti emergenti sarà dedicato allo scomparso Gian Piero Menzione (detto “Giampiero” per i suoi artisti!), talent scout, ideatore di personaggi, produttore per la casa di produzione Videogram di grandi successi nazionali ed internazionali. Scopritore quasi in ordine cronologico di grandi star e personaggi quali Carmen Russo, Serena Grandi, Sabrina Salerno, Fanny Cadeo, Angela Cavagna, Walter Nudo.