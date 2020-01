Rapallo: spaccio di droga, arrestato dai carabinieri

La scorsa nottata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, durante un mirato servizio teso a frenare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, a Rapallo, fermavano per un controllo, un palermitano di 34 anni, S.P., già noto alle Forze di Polizia. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due involucri, occultati nella tasca dei pantaloni, e l’altro all’interno di un borsone, contenenti entrambi, 1 grammo di “cocaina”.

Poco dopo, perquisita la sua abitazione, gli operanti, rinvenivano all’interno di un mobile della cucina, un sacchetto in nylon, con dentro 45 grammi circa della stessa sostanza, nonché 40 grammi circa di “mannitolo” per il taglio e materiale per il confezionamento delle dosi e due telefoni cellulari, il tutto sequestrato.

Pertanto, dopo le formalità, il 34 enne è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, quindi, associato presso il carcere di Ge-Marassi.