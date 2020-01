Rapallo: “Più treni, proposta largamente condivisa”

Dall’ufficio stampa del candidato al Consiglio regionale della Liguria Domenico Mimmo Cianci di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Domenico Mimmo Cianci di Rapallo candidato al Consiglio regionale della Liguria, nel proseguire la sua fase di ascolto, torna sull’argomento dei treni nel nostro territorio.

«Il mio precedente intervento sulla fruizione dei treni locali e regionali, ha stimolato molte persone. Mi hanno telefonato, mi hanno scritto, mi hanno fermato per strada, tutti per raccontarmi quanto siano importanti i transiti dei treni nel nostro territorio. Mi è venuto in mente “il treno ha fischiato” dalle novelle di Pirandello, e l’importanza decisiva della nascita del treno nella prima metà dell’Ottocento che ha cambiato profondamente la società. Ma il treno, può e deve ancora cambiare la società, in quanto al potenziamento dei treni corrisponde un alleggerimento del traffico e ora più che mai, determina una maggiore tutela dell’ambiente. Il nostro territorio necessità assolutamente del ripristino di alcune fermate, ad esempio quella di San Michele di Pagana, in modo da poter usare il treno come se fosse una metropolitana del Tigullio e Golfo Paradiso. Le persone e le imprese del nostro territorio meritano di trovare, nei treni locali e regionali, soluzioni per la vita di tutti i giorni. Questo è un impegno che mi prendo e non tralascerò nessuna opzione per portare avanti questa battaglia»

Il percorso di avvicinamento alle prossime Elezioni Regionali Liguri, porta il Candidato Cianci ad un inizio continuo e preciso di riunioni ed incontri volti ad ascoltare le diverse soluzioni poste dai Cittadini, e ad uno studio intenso insieme al proprio Staff utile a costruire proposte serie per la sua prossima attività amministrativa regionale.