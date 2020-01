Rapallo: “Balneazione, buona la qualità dell’acqua al Lido”

Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco si è recato in Regione Liguria accompagnato dal consigliere con incarico alla Sanità Salvatore Alongi e dalle funzionarie del Comune. Ha incontrato i funzionari di Regione, Arpale Asl sul tema della balneazione in particolare sulla qualità dell’acqua.

Commenta il sindaco: “Abbiamo ricevuto i complimenti per i progetti e i lavori effettuati, e quelli in previsione, che hanno consentito il miglioramento della qualità dell’acqua in zona Lido, ora classificata come buona. Le altre tre zone di prelievo risultano nuovamente eccellenti.

Questo risultanti sono motivo di grande soddisfazione per tutti noi”.